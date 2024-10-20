新田環評受覆核衝擊 科技城照申撥300億

稱片區開發預算 不納入首階段 北部都會區的新田科技城環評報告雖然受到司法覆核挑戰，但政府仍繼續展開北部都會區的多項發展大計。繼早前《施政報告》宣布在北都試行「片區開發」後，再向立法會提交新田科技城的撥款申請，就科技城第一期第一階段工程的工地平整和基礎設施，發展局申請約300億元撥款。該局局長甯漢豪昨日表示，首階段申請撥款不包括片區開發的預算，但若片區開發獲成功推展，料有助減低成本。

根據當局提交立法會的文件，新田科技城第一期第一階段發展面積涉及約158公頃，當中創科用地面積涉及約43公頃；物流用地面積約8.5公頃；新增人口預計為1.8萬至兩萬人，可提供的公營房屋單位約有5,500至6,000個。配合新田科技城而須收回的私人土地則有約54公頃；須發展的政府土地約142公頃；須遷出的住戶數目約216個；須遷出的業務經營者數目約236個。

三寶樹濕地保育公園設計涉8490萬 文件交代了三寶樹濕地保育公園的第一期詳細設計，當局申請撥款涉及8,490萬元。《建立濕地保育公園系統之策略可行性研究》建議，位於落馬洲的政府土地、現有共約10公頃的濕地補償區納入公園範圍一併管理，令公園總面積由約338公頃進一步增至約348公頃。公園會分期建設，第一期佔地約150公頃，全屬政府土地，建設工程最快於2026/27年度開展，並爭取在2031年完成第一期工程。餘下的大部分為私人土地，將納入餘下期數工程。整個公園預計於2039年或之前全面落成，以配合新田科技城全面運作的預計時間。

當局指，工地平整和基礎設施工程的時間表為2024年至2031年，下一步會就計劃的撥款申請諮詢工務小組委員會，並尋求財委會批准撥款。

甯漢豪昨在記者會解釋，會向立法會爭取第一期第一階段撥款，項目不包括片區開發的預算，撥款中包含了片區開發所涉及的土地平整，若成功進行片區開發，相信「到時可以慳番一啲錢」；她又強調發展局有成本管控辦事處，相信會監控成本價格。