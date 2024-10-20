啟德綠色集運走線短 可提早竣工

【本報訊】《施政報告》提出加快推展3個智慧綠色集體運輸系統項目，其中啟德項目預計可提前3年落成。運輸及物流局局長林世雄解釋，啟德走線較成熟及已預留位置，走線相對較短，且對周遭環境及交通的影響較少，政府顧問工程師評估後，認為法律程序及招標可以並軌進行，有方法可令建築期縮短，預計可以明年進行招標，最快2031年落成。

至於東九龍的運輸系統項目，他指團體對東九龍走線有不同意見，要再作規劃及諮詢，當局會盡力爭取壓縮時間。就機場城市發展方面，林世雄預計明年無人車可以透過航天走廊接駁航天城及港珠澳大橋人工島。機管局將於明年上半年，公布擴大機場城市規模的規劃大綱、造價等，又指機管局會就相關項目融資，政府毋須負擔財務開支。

此外，施政報告提出要開拓中東和東盟旅客客源，包括推動的士車隊提供阿拉伯語服務資訊。林表示，為了令來自東盟、阿拉伯及中東國家的遊客有賓至如歸的感覺，政府鼓勵的士車隊在旗下網頁或流動應用程式提供阿拉伯語資訊，強調並無要求的士司機要講阿拉伯語，又指自己亦不懂阿拉伯語。若的士司機願意自學簡單的阿拉伯詞彙，例如「你好」之類，亦是一件「美事」。