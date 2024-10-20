昨33.7℃ 破每年最遲酷熱日紀錄

【本報訊】秋季已過一半，本港昨日竟錄得攝氏33.7度高溫，並因此打破最遲發出酷熱天氣警告的紀錄。天文台預測，今日氣溫仍將維持較高水平，最高氣溫達攝氏31度。本港酷熱、昨日空氣污染水平又急升，情況與外圍天氣不無關係，天文台指，位於西北太平洋的廣闊低壓區將在未來數日逐漸發展並移向呂宋以東海域，但其路徑尚存有變數。

天文台在昨日上午10時15分發出酷熱天氣警告，廣東沿岸風勢微弱，天氣普遍晴朗及酷熱。昨午天文台總部一度錄得攝氏33.7度，是自1884年有紀錄以來年內最遲出現酷熱天氣的日子，打破了1939年10月16日的舊紀錄。

昨下午3時，東涌一般監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平。環保署解釋，由於昨日風勢微弱，不利於空氣污染物擴散。而充沛的陽光又助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。

料今最高31℃ 風勢頗大 今日本港將繼續高溫，天文台預測今日氣溫為攝氏27度至31度，部分時間有陽光，風勢頗大，隨後數日大致天晴及乾燥。本周中期早晚稍涼，日夜溫差較大。位於西北太平洋的廣闊低壓區目前仍未形成秋颱，天文台表示，此股廣闊低壓區的路徑仍存變數。