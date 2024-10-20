林村河貝澳河廢物 塑膠勁佔9成7

規管生產進度緩慢 市民金錢健康埋單 本港郊野河岸常有塑膠垃圾，綠色和平昨日發布《東亞河岸垃圾審計調查——香港》，該組織在大埔林村河及大嶼山南的貝澳河收集了3,263件垃圾中，有九成七為塑膠，其中食品、物流、飲品及即棄餐具佔七成，該組織項目主任譚穎琳指，即棄塑膠包裝、餐具等被棄置到環境，很可能分裂成微塑膠，入侵生態系統及食物鏈，威脅人類健康。但港府環保政策側重末端回收、興建焚化爐等，規管企業生產即棄膠的進展相當緩慢，變相讓社會承擔高昂廢物處置費及環境成本，為企業生產的廢膠埋單，促港府盡快改善「塑膠飲料容器生產者責任計劃」方案。

該組織建議，港府應加快訂立「飲品包裝生產者責任制」，要求生產商公布產生的即棄產品數量，同時增加重用率，從源頭減少即棄包裝。又指若以一元為回贈起點，估計回收塑膠製品的比率可以提高至七成以上。

環團促快推次輪走塑措施 該組織全球減塑項目專員大館弘昌則指，香港是東亞人均塑膠消耗使用量最高的城市之一，又是眾多國際企業進駐的國際大都市，有責任支持及推動《全球塑膠公約》，制訂減塑目標。他指，港府應盡快推出第二階段管制即棄塑膠餐具的措施，並資助企業由即棄包裝，轉型至重用或無包裝銷售模式，在連鎖快餐店及便利店等，向攜帶自備杯的顧客提供差價優惠，並提供借還杯服務，以減少即棄杯數量。

由各地政府、企業及組織領袖參與的《全球塑膠公約》最後一輪談判會議，將於下月在南韓舉行。而綠色和平「彩虹勇士號」亦抵達香港，促請政府及企業推動走塑及重用，並倡議訂立全球減塑目標。組織呼籲政府支持《全球塑膠公約》，又表示對新一份《施政報告》未有提及垃圾徵費時間表感到失望，呼籲政府在明年中匯報檢討垃圾徵費前，諮詢不同持份者，並向公眾清楚交代細節。