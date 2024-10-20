製造業：現有政策不利轉型智能生產

【本報訊】政府大力推動「新型工業化」，但不少中小微企反映現有政策不利其轉型。香港製造業總工會指出，過去一年接觸不少中小微企業表示，香港現時的政策不利他們轉型智能化生產，甚至阻礙他們回流香港發展。工會建議，政府招標採購時應以香港企業及香港製造優先，又促請政府的資助金額應以中小微企的負擔能力作衡量，可提供較少金額資助更多公司申請。

香港工會聯合會副會長陳鄧源表示，香港因缺乏人才，新型工業化的進程被拖慢。工會觀察到大量任職內地製造業的專才，透過高才通來港後，未能成功配對其專業技能的職位。同時，工會亦收到不少中小企求助，表示轉型智能化生產線遇到不少困難，包括缺乏合適的廠房、政府資助審批程序過於複雜和時間太長，以及申請政府資助手續複雜，中小企需增加額外成本聘用顧問公司協助申請。

設備報價高 租金貴回流卻步 香港納諾德朗有限公司總經理曾献鋒表示，今年初曾有意將生產線設於香港，後因成本太高及政府缺乏對中小企的支援，最後決定留守內地。他指出，香港生產力促進局作為在香港採購生產線設備的唯一選擇，設備的報價極為昂貴，嚇怕不少有心的工業家，再加上香港租金高昂，政府未有提供租金援助以及確保穩定的廠房用地，只能無奈放棄在香港市場建立生產線。

綜合業界意見，工會建議，政府招標採購時應以香港企業及香港製造優先，同時加強本地培訓，提升對於本地人才發展的關注，避免人才外流。工會又建議，政府的資助金額應以中小微企的負擔能力作衡量，可提供較少金額資助更多公司申請，幫助中小微企升級轉型，解決勞工短缺問題。