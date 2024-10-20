恢復一簽多行 兩地政府：互利共贏

【本報訊】港府在《施政報告》中提到，要恢復深圳「一簽多行」及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。港府昨日表示，曾與內地政府商議，雙方都認為是互利共贏。港府還指，希望先在深圳恢復，之後在逐步擴大至大灣區城市甚至整個廣東省。

冀先在深圳開始

站在內地省市角度來看，恢復一簽多行其實可能導致的內地消費力外流。港府指出，雙向的往來對於香港在大灣區融合屬於優勢互補，以交通舉例，雙向的交通才能互相流通，才能令相互間活動增強，若是單向則不能重複。港府續稱，曾與內地就相應問題進行過商議，雙方都很同意雙向的往來屬於互利共贏。對於一簽多行是否擴展至其他城市，港府指，都希望擴展至其他城市，不過就目前情況來看會先在深圳恢復一簽多行，之後再逐步擴展。