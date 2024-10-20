東呼即應：行李禁綁輪椅安全帶 巴士客公審失敗

【本報訊】消費市道何時回復火熱就不知，不過很多人火氣大，「無處不嗌霎」亦成為香港日常。但吵架還吵架，大聲亦不代表沒禮貌。《東呼即應》近日發現網上熱傳一段影片，有巴士乘客用輪椅人士專用安全帶綁行李，遭車長嚴厲阻止，強調即使沒有輪椅人士使用，也不代表可以綁行李。巴士客將片段放上網欲「圍爐」反被斥無理，網民普遍支持車長依正規矩辦事。

車長堅拒 不解開不開車 該段網上熱傳的影片約長44秒，內容是一名女乘客將輪椅位專用的安全帶綁在行李上，被車長大聲喝止。當事人一邊反駁車長，一邊拍片，強調車上並沒有輪椅使用者，還聲言會將影片放上社交平台。不過，車長仍然立場堅定，大聲告知「沒有乘客是一回事，安全帶不是供你這樣使用的」，還揚言不解開的話，就不會開車，相當霸氣。

網民：支持依正規矩辦事 懷疑涉事乘客將片段放上網，一心想「圍爐」，但結果反被網民「公審」。有網民認為，「車長讓她使用是人情，不讓她用是道理」；有網民亦留意到，九成人用完安全帶直接鬆開便不顧而去，以致安全帶「拍」的一聲打在車身上，十分滋擾。