失業冇工開 裝修建築餐飲重災

【本報訊】政府統計處剛公布今年7至9月的最新失業率，本港整體失業率繼續維持3%水平，然而，失業率高企多時的行業依然毫無起色，樓房裝飾、修葺及保養失業率繼續高達5.8%、建造業整體失業率有4.4%；餐飲服務活動業者失業率更高踞5.2%；零售、住宿及膳食服務亦有4.7%，這些行業全屬打工仔人數眾多的工種，工會對行業前景的看法也趨悲觀。

迄批出輸入逾9700外勞 以建造業為例，工會一直因為樓市不景、業內工程量大減而憂心忡忡。香港建造業總工會曾預計，未來一至兩年內本港建造業工人、工程師等均會面臨「冇工開」壓力。並按工程工序估算，包括「風火水電」，即冷氣技工、煤氣技工、水管匠及電力技術員等工都會漸次受到影響，這一批工種正是當局未來欲輸入大量技術人才的行業。

政府自去年7月啟動輸入建造業勞工計劃，分階段輸入的勞工共1.2萬名額，至第4輪計劃及「補充勞工計劃」之前已批准的配額，共批出輸入9,731名外勞。早前勞福局終因為建造業就業情況叫停了計劃。