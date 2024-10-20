外勞大軍添食1萬 港技工冇運行

聲稱搞好本地培訓 經濟下行 餅點夠分 本港人力市場「冰火兩重天」，一邊有建造、零售等失業率飆升、工人冇工開或「有汗出、冇糧出」，但政府又聲稱本港未來欠缺18萬人才和勞動力，當中包括數以萬計的技術人員，將在未來3年輸入一萬名35歲或以下的技工，以補充勞動力缺口。勞工界對政府擬再次大規模輸入外勞感到憂慮，質疑政府作決定前沒諮詢工會及業界。強調認為目前的「補充勞工優化計劃」已足以針對行業的人手問題，另設輸入技工渠道，憂變相容許有關外勞「長期化」，會帶來深遠影響，促當局敦促行業改善從業者工作條件和待遇，吸引更多本地年輕人入行，切忌短視。

冀措施致勞動力年輕化 政府指，根據人力規劃，未來本港欠缺18萬人才和勞動力，包括6萬名技工，當局計劃輸入一萬名外勞，其餘5萬個職位則由港人擔當，有關安排已考慮到保障本地勞工就業。至於輸入的技工，政府規定必須持有牌照，來港後只能夠從事本身的行業，當局希望能招攬年輕技工，令本港的勞動人口較年輕化。同時，繼續展開本地技工的培訓工作。

勞工界議員周小松對新措施有保留，直言政府提出輸入一萬名技術專才，事前沒有諮詢工會。他不反對適當輸入外地工人來紓緩某些缺人的工種或行業，問題是現時已有「補充勞工優化計劃」，僱主或企業可以透過為期兩年的外勞合約暫時解決人手空缺，實在無必要另設渠道輸入年輕技術專才。雖然新措施細節有待公布，擔心有關職位長期由外來技工擔當，或會對本地年輕人入行構成妨礙，降低企業或僱主培訓本地人的意欲，對持續發展未必有好處。

周小松又認為，本地年輕人之所以不願投身藍領技工，薪酬待遇和工作條件是關鍵，舉例指電梯維修技工，需身處污糟的工作環境，薪水卻相當微薄，若果企業沒有改善待遇和工作條件，就算容許外來技工取得永久居民身份，他日也難保不會改投另一行業。

身兼工聯會理事長的議員黃國表示，現時完成培訓的電梯維修學徒有一半選擇轉行，與行業收入低、工時長有關，因此不少年輕人望而卻步。除了建築專業，許多行業的技術人員都面對出路窄、前景黯淡、難以向上流的問題。

議員促保障本地薑優先 他認為當局引入技術專才前，應保障本地勞工優先就業、工資水平要有合理增長。又指今日的香港已較70年代富裕，新一代已不像上一輩般，為求餬口而不計較工作條件，政府應敦促業界提升待遇和工作條件，令本地的潛在勞動力得以發揮。

社福界議員狄志遠對新措施持觀望態度，他說技術人員不可能橫空而出，必須輔以就業機會，政府不應以外來人才來解決眼前問題，從而忽略中長期規劃。若粗疏地引入外來技工，短期內無疑可補充人力缺口，擔心長遠會有負面效果。他說不反對外來人才來港參與建設，但始終都是本地人才對社會的投入感要大些，況且不存在適應本地制度和文化的問題。