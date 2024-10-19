施壓銀行出錢救 港府終知商界愁

新一份《施政報告》評分創現屆政府上台以來新低，市民不滿之情溢於言表。面對經濟環境逆轉，中小企經營陷困，政府卻是支援不足，出招乏力，銀行更是落雨收傘，見死不救，難怪民情失望。面對此情此景，甚至有市民「烽煙」向特首訴苦，金管局不得不有所反應，公布多項支援中小企措施，包括釋放銀行資本和便利借貸，大部分措施即時生效。

特首日前出席「烽煙」節目，有聽眾直指，「中小企融資擔保計劃」雖容許中小企申請最多12個月「還息不還本」，但身邊不少經商的朋友，過去申請類似貸款卻被銀行拒批，例如銀行經常不給予任何理由，便拒絕申請者提出不同還款安排或延長貸款期，結果周轉不靈始終沒有解決。事實證明，上有政策，下有對策，儘管金管局和銀行公會在今年8月已成立「中小企融資專責小組」，揚言要協助中小企獲得銀行融資，但隨着經濟不景，銀行貸款手緊，成立小組變成虛應故事。

不知是否知恥近乎勇，還是被聽眾一言驚醒，金管局昨日再度出招，公布多項針對中小企的措施，包括明年初到期的「預先批核，還息不還本」計劃，獲銀行承諾提供更多「部分還本」比例和時限選擇；下調「逆周期緩衝資本」比率，預計可釋放多3,000億至4,000億元資金以供借出，即時生效；並提前擴闊中小企定義，由原本全年銷售額1億元，增至5億元，覆蓋更多公司。大額貸款的風險權重亦下調，令企業有機會用更低息率借貸，由明年元旦提早到即時生效；強調16間活躍於中小企貸款市場的銀行，已預留逾3,700億元作專項資金。

很明顯，港府向銀行施壓，不希望再有中小企因為融資困難而引發民怨。既然有金管局拍心口保證，銀行預留逾3,700億元作專項資金，姑妄言之，姑妄聽之，相信對中小企或多或少會有幫助。但還是那句老話，落雨收傘一直是銀行「傳統」，只要本港經濟一日有欠明朗，銀行也難以如好景水浸那樣寬鬆借貸。

數據顯示，今年首9個月的破產呈請個案總數達6,699宗，較去年同期上升17.32%，創8年來新高。中小企經營持續受壓，9月的強制清盤呈請個案有42宗，法院發出清盤令的個案則有25宗。近期有多個連鎖集團倒閉或結業，反映人們及旅客消費習慣改變，已對中小企尤其零售和餐飲業起着致命打擊。特首昨日侃侃而談，聲稱本港宏觀經濟正面，但處於轉型階段，微觀上部分行業需要思考新方法增加吸引力。其實何需宏觀微觀這麼複雜，只需走上街頭逛一圈，已見吉舖遍地開花。

說到底，微觀經濟搞不好，宏觀經濟也不會好，港府現在陸續出台所謂的救市措施其實已算遲，力度是否足夠，是否切合需要，只能留待時間驗證。唯一可以肯定的是，港府自己也「莫財」，財赤高企，賣地無以為繼，拙婦難為無米炊。新經濟產業究竟藏在何方，需要官商民一起思考。