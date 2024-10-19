笑看天下：喂！咁都要踎3年？

「政之所興在順民心，政之所廢在逆民心」。這是中國春秋時代政治家管子說的名言。管子所言的「民心」，要言之就是為政者，要「以百姓之心為心」，切身體會民心所向、民瘼所在、民生疾苦。若然高高在上，不食人間煙火，自吹自擂，施政必然「隔」，自然未能察民疾苦，社會怨聲必然四起！

呢，新一份《施政報告》未被市民叫好，最新民意調查結果顯示，其滿意率跌至27%創2021年以來新低，不滿意率高達40%創新高。鬼咩！一個取締劏房政策，改個名叫「簡樸房」就以為劏房不存在！要每個「簡樸房」戶戶有窗，差啲未要求面朝大海，睇到日出！阿哥，邊來咁多窗吖？老朽70年代住的「板間房」，多數都冇窗！

更加好笑的是，高官回應違規經營劏房罰則稱，新法例阻嚇力很重要，應以兩年監禁為起點、「3年差唔多」！吾友都算中產，曾將一層面積千呎的物業間出6個劏房，只兩個有窗，依家聽聞高官如此放言，當堂嚇到面無人色，「阿哥，收吓租啫！咁都違規要做監躉，仲要踎足3年？有冇搞錯？強姦犯都係咁上下啫！我投降咯！」吾友都有番咁上下年紀，臨老入花叢仲可以有多少風流回憶，臨老先至唔過得世，認真大吉利是！於是話等劏房戶租約期滿，即刻要將層樓還原，話畀個仔結婚自住喎！

中產狂插《施政報告》，皆因佢哋好似冇乜經濟實惠，正如有位受訪市民莊先生話齋，中產唔係唔想出來消費，但係稅務優惠少了、供樓要多付款。中產在香港很不開心，停車攞外賣兩分鐘就被抄牌！即係話嗰個外賣要畀多320個大洋，你話點會開心。政府希望「無處不旅遊」，而有車嘅中產則深深感到「無處不抄牌」，寧不悲乎！