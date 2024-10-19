撥亂反正：中國崛起顛覆經濟學

本年度諾貝爾經濟學獎的3位得主，主張擁有民主和法治制度的國家，才能令國民辛勤工作，企業勇於創新，繼而取得長期的經濟繁榮，讓人民生活富足。反之若當權者權力過度集中，缺乏監察制衡，只顧自身利益及剝削人民，私有財產包括知識產權得不到保障，即使經濟曾起飛也不持久，並會因貧富懸殊等問題引發動亂和革命，推翻原有當權者和政治經濟制度。

有關學說某程度解釋了歐洲和北美國家的成功，以及許多非洲和南美國家的失敗，但偏偏在某些亞洲國家和地區卻似乎不管用。例如自稱為民主國家或地區，但普遍被美西方認為並非民主體制的新加坡和中國（包括香港和澳門），其經濟繁榮已持續了好一段時間，當中中國在科技創新方面更已經超越歐洲，緊追美國。反觀南韓、台灣、泰國及菲律賓等，都是在民主化前便實現了經濟起飛，在完成或加速民主化後，發展反而停滯不前甚或呈現倒退。

中國經濟增長近年持續放緩（但也好過許多歐美國家），尤其在發生內房爆雷之後，部分美西方學者提出的「中國崩潰論」或「中國見頂論」又再受到吹捧。但到底中國經濟所面對的問題，有多少是涉及其政治與法律制度，有多少其實是源於美西方的制裁打壓呢？部分人更認為，所謂的「中國式現代化」，可能比某些社會主義歐陸國家更貼近資本主義市場經濟。

如同許多宏觀經濟學理論，民主制度與經濟繁榮的因果關係，很難被驗證和複製，因為當中存在許多因國家而異和偶發性的變數，例如歷史文化、天然資源、地理與地緣政治環境、別國的侵略和打壓等。3人的論說可能僅屬一廂情願，3人今次獲獎亦很可能只是美西方的政治意願。