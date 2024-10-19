自成一家：美國對印度的容忍有限

今年是印度總理莫迪執政10周年，這10年也是印度外交最風光的時期。由於國際形勢急劇轉變，印度近些年在國際上縱橫捭闔，備受不同陣營前所未有的重視。然而，最近一些事情卻凸顯印度外交能否延續輝煌漸成疑問。

一是俄烏戰爭爆發以來，美國及其盟國一直努力削弱俄羅斯的作戰能力，包括禁止出口軍民兩用產品到俄羅斯。但近來有媒體發現印度這邊廂和西方友好，另一邊廂已躍升為俄羅斯受限關鍵技術的第二大供應國；二是加拿大和印度因去年一名錫克教領袖在加國被殺而不和，最近雙方更互相驅逐對方外交人員。兩件事反映西方國家和印度的關係並不如外界所看到的和諧，甚至開始出現矛盾。

美國在二戰結束後，從原來的扶中遏日轉為扶日遏中。由於美印兩國皆對中國存有敵意，現在印度就扮演當年日本的角色，成為美國在亞洲的戰略夥伴。不過總體而言，美國對印度合作的訴求遠大於印度對美國的訴求，美國對新德里政府通常處於讓利的狀態。莫迪政府也充分利用這一點，通過有限度的反華，不斷為印度在安全、經濟等領域謀取利益。例如拜登政府在印太地區構建圍堵中國網絡，組織了一些「小圈子」，當中就包括與印度有關的美日印澳「四方安全對話」和印太經濟框架。印度很善於從中獲取好處，但當某些政策不利印度就立即收縮。譬如俄羅斯被孤立並不符合印度的利益，莫迪就頂住美國的壓力，以中立的名義在外交和經濟上適度支持俄國。

野心勃勃的莫迪政府將美國作為印度未來發展的棋子，華府當然清楚。當美國日後調整全球戰略，一定不會容忍印度只收穫而不付出，更不會對印度在西方國家暗殺異見分子視若無睹。