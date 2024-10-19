筆下風雲：虛張聲勢 不至失控

兩韓關係持續惡化，南韓不斷用無人機向北韓撒傳單，次數達到一個月十多次，終於徹底激怒金正恩。北韓日前怒炸連接南北韓的鐵路和公路，南韓軍方隨即在軍事分界線以南鳴槍警告；北韓則修憲通過南韓是「外國」與「敵對國家」。兩韓劍拔弩張，外界擔心這個東亞火藥庫隨時失控。

事實上，尹錫悅自上台以來便醜聞纏身，其美艷太太更是麻煩製造者，早前收受名牌手袋引發貪賄醜聞，雖然最終不獲檢方起訴，但已令尹錫悅低迷的民望再受打擊。一波未平一波又起，這位第一夫人最近又有社交聊天程式的對話截圖被流出，引發干政疑雲，青瓦台忙於撲火。

在韓劇之中，常有政府政要被揭醜聞，青瓦台便以其他醜聞蓋過來轉移視線的劇情。外界由是推測，尹錫悅政府「默許」無人機一個月內向北韓撒十多次傳單，是刻意激起對方怒火，目的就是要掩蓋自身的醜聞。金正恩不甘示弱，將連接兩韓的道路和鐵路炸掉，在輿論造成轟動，引起南韓民眾對國家安全的焦慮，成功收到轉移視線之效。

不過，南北韓會否一戰並非由尹錫悅或金正恩說了算，背後涉及中俄美三個大國博弈。南韓有美國駐軍，所有軍事行動身不由己；而北韓早在1961年已和中國簽署《中朝友好合作互助條約》，今年已踏入第63年；與此同時，俄烏戰爭逼得俄朝兩個被美國孤立的國家走近，今年6月普京訪問平壤，兩國簽訂《全面戰略夥伴關係條約》。

這兩大條約都有互相防禦機制，若北韓跟南韓交戰，中俄兩國都要協助。試問在這樣的「約束」之下，南北韓怎麼可能真的開火？現在雙方互拋浪頭，虛張聲勢，但局勢還是不至於失控，除非美國又要攪局。