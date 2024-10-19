強詞有理：互拋浪頭

一波未平一波起，俄烏戰爭和中東亂局尚未平息，朝鮮半島又劍拔弩張，這個世界怎一個亂字了得。很明顯，此次危機主要是南韓首先引發，其無人機深入平壤上空挑釁，是可忍孰不可忍？北韓毅然炸斷連接南韓的鐵路和公路，並動員140萬青年入伍，擺出一副隨時準備開戰的姿態。面對爆發第二場朝鮮戰爭的風險，南韓到底是想辦法降溫，還是聽從美國唆擺繼續火上澆油，不僅關乎自身命運，而且牽動全球神經。

其實，南韓根本沒有能力也沒有膽量單獨對付北韓，所以此次危機爆發後，立即向美國和日本求援，三方例牌又是將所有責任推給北韓，發表聲明譴責一番。與此同時，南韓還聯同多個西方國家組成所謂的制裁監測組，打算越俎代庖行使聯合國對北韓的監督工作。首爾當局搞這樣多花樣，無非拉大旗作虎皮，一來為自己壯膽，二來企圖以眾凌寡。但不可不知，北韓並非孤立無援，今年6月剛與俄羅斯簽署了《全面戰略夥伴關係條約》，一方受到侵略時，另一方必須提供援助。近日俄羅斯外交部明言，一旦北韓受到侵略，俄羅斯將會提供軍事援助。

更何況，北韓背後還有中國，雙方早就簽訂《友好合作互助條約》，當中包括共同防禦責任。退一步說，即使沒有相關條約，中國也不可能對北韓見死不救。畢竟兩國山水相連，唇齒相依，北韓有難，中國也不會好過，起碼少了一道戰略緩衝。有些中國人一味跟隨西方口脗，反對中國支援北韓，正如反對支持俄羅斯一樣，這種人不是別有居心，就是智商有問題。

當然，就目前局勢來看，朝鮮半島爆發戰爭的可能性並不大。南韓固然要考慮後果，不敢輕舉妄動，美國也正忙於應付俄烏戰爭和中東衝突，未必有能力挑起另一場戰爭。拋開核武不說，北韓在「三八線」附近部署了逾千門遠程火炮，其中直接威脅首爾的就達數百門之多，包括全新改良的240毫米火箭炮。南韓軍方曾評估過，北韓遠程火炮在開戰一小時內最多可向首爾發射1.6萬發炮彈和火箭彈；開戰10分鐘內，北韓火炮最多可以發射5,200枚炮彈。在如此密集的火力轟擊之下，首爾勢必淪為一片火海，即使有美日全力支持，南韓也絕對不敢冒這個險。

所以說，朝鮮半島局勢雖劍拔弩張，但雙方只是互拋浪頭，短期內打不起來。