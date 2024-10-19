直插停泊工程車尾 鐵騎士生日前慘死

親屬求車Cam片段 助事發經過還原 昨日中午，青馬大橋往青衣方向橋面，據報有指示牌疑損毀墮下擊中一輛途經的士，營運商派員處理，並把工程車停在慢線。數分鐘後，一名已下班的送餐車手騎乘電單車駛至，懷疑收掣不及直插工程車車尾，鐵騎士飛墮地面，左膝見骨及頭部重創，昏迷送院後不治。死者表兄深信表弟當時「唔係飛車」冀能查明事故真相；死者胞姊形容胞弟孝順顧家，本擬下周旅台慶生，詎料遭逢橫禍而無緣成行。

事發於昨日中午約12時48分，一名到東涌送餐後已下班的姓林（22歲）鐵騎士，駕駛電單車沿青馬大橋慢線往青衣方向行駛，期間疑收掣不及，電單車猛撼並插入前方一輛工程車車尾。由於撞擊力猛烈，電單車車身受擠壓下，幾乎車頭連車尾摺起，其尾箱掛載的外賣袋打開，內裏物件四散，林則被拋飛墮地頭部重創昏迷，兩隻腳擱在座駕全無意識。

救援人員接報趕至，即場替傷者急救並由救護車急送荃灣仁濟醫院救治，他送院時血流披面，連擔架床的床單亦濺滿鮮血，經搶救後至下午約5時不治。另一方面，涉事工程車車尾被撞凹，玻璃粉碎，意外發生時姓林（40歲）男司機不在車上，他沒有受傷，事後在場協助調查。警員封鎖意外現場，在該處3線路面均沒有發現煞車痕，事故原因及經過有待進一步調查。受事故影響，青嶼幹線（青馬大橋）（往九龍方向）慢線一度封閉，交通十分繁忙。

據了解，事發前約中午12時42分，執法部門接獲一名的士司機報案，指他駕車途經青馬大橋時，橋面有一個指示牌疑損毀墮下，並且擊中其座駕。青馬大橋營運商接獲通知，約一分鐘後派工程車前往上址，該輛「中招」的士隨之駛走。正當林男落車檢查及處理指示牌時，期間乍聞後方傳來「嘭」一聲巨響，他循聲查看，赫見停泊在慢線的工程車被電單車「隊尾」損毀，鐵騎士重創倒地，遂慌忙致電報案求助。

悲劇對林家帶來沉重打擊，事主表哥為尋求意外真相，事後在社交平台發文，呼籲駕駛人士能提供車Cam片段還原事發經過。事主表哥表示，表弟一家八口居於葵青區，其中表弟排行最年幼，上有4位姊姊和一位兄長。他形容表弟孝順「乖仔」，做事有交帶，每次收到工資會「請客」招待家人。

龍門架亮紅叉 提示慢線不通 據他所知，表弟考獲電單車駕駛執照多年，有足夠駕駛經驗，表弟任職外賣公司，事發時剛到東涌送餐完畢後下班回家，詎料途中遇上意外。「又唔係飛車……點解會出事？」他質疑青馬大橋管理公司有否按照程序停泊工程車，以及是否妥善確保情況安全，因此希望公眾可以提供事故資料或車Cam影片，幫助還原事件真相。

死者親人其後獲得一段事發時的車Cam短片，顯示事發時死者駕駛的電單車，一直沿青馬大橋的慢線行駛，車速並不算快，期間大橋「龍門架」最左方的顯示屏亮起紅色交叉，提示駕駛者慢線不通，需要轉線行駛，詎料事主疑未及察覺，結果懷疑收掣不及，電單車猛烈撼撞工程車車尾。

家庭經濟支柱 原擬下周赴台 據死者胞姊透露，胞弟在數個月前在駕駛途中因避狗自炒，一度向醫護人員表示「郁唔到」，在被送往深切治療部經觀察數小時後，已無大礙可以出院。她當時曾勸胞弟賣掉出事車輛，胞弟亦「聽話」照辦，此後只駕駛車速較慢、在今次意外中撞毀的「綿羊仔」。

她表示，林家6兄弟姊妹大多已成家遷出，目前只有她和胞弟與父母同住，胞弟孝順顧家，會把一半收入作為家用，是家庭的經濟支柱。而下周二是胞弟與母親的生日，他已準備到台灣旅行慶生，殊不知僅數日之差，最終無緣出行。