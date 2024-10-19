赴菲貨櫃超重有景轟 揭藏值1.7億電子產品

船運報稱載塑膠保護箱 罕見達50噸 上月杪，海關鎖定一艘擬開赴菲律賓的遠洋船，並揀選兩個報稱運載塑膠保護箱的貨櫃檢查，檢獲總市值約1.7億元的懷疑走私電子產品。海關指出，因以膠製品而言，涉案貨櫃明顯「超重」，而且菲律賓對膠製品不假外求，情況遂引起關員懷疑。由於涉案電子產品屬內地熱門貨，不排除走私分子擬以迂迴路線轉運，藉此逃避2,200萬稅款。

調查人員指出，涉案貨櫃報稱運載的貨物種類相對罕見。根據文件顯示，兩個貨櫃均報稱重25噸，惟依照海關調查所得，一般貨櫃如果報稱運載單一物品，而且該些物品是屬於膠製品，其重量不會超過20噸；另一方面，菲律賓本地市場有膠製品供應，透過海運輸入膠製品並不符合成本效益。

疑轉運至內地 避2200萬稅款 基於貨物種類及重量等疑點，關員遂揀選涉案貨櫃作出檢查。期間，海關透過X光檢查，留意到貨櫃內的貨物影像不一，代表櫃內並非運載同一物品。關員經開櫃檢查後，檢獲該批懷疑走私貨，惟未有尋獲經申報的塑膠保護箱。

由於內地市場對該些電子產品的需求殷切，海關不排除走私分子為了逃避偵查，因而採取迂迴路線，先把貨物走私至菲律賓，及後再轉運至內地；若然貨物循此方式被成功偷運，相信可以逃避約2,200萬元稅款。海關會繼續調查走私貨物的來源及最終目的地，案件仍在調查，不排除有涉案人士被捕。