10月19日(六)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月19日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
梨木樹邨斷水 揭水壓裝置異常
停水期間，居民在水車輪候取水。（沈厚錚攝）
【本報訊】前日晚上近9時，葵涌梨木樹邨全邨沒有食水供應，導致全邨約4萬多名居民受到影響。水務署接報後，隨即派水車到屋邨供應食水，不少居民輪候取水。
4句鐘後陸續復供
至昨日凌晨約1時，全邨陸續恢復供水。水務署人員檢查區內供水系統，經初步調查後，相信事件因一水壓控制裝置出現問題引致。
水務署人員到場檢查及搶修。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241019-1019_00176_225/梨木樹邨斷水--揭水壓裝置異常
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc