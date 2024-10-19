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梨木樹邨斷水 揭水壓裝置異常

停水期間，居民在水車輪候取水。（沈厚錚攝） 停水期間，居民在水車輪候取水。（沈厚錚攝）
停水期間，居民在水車輪候取水。（沈厚錚攝）
【本報訊】前日晚上近9時，葵涌梨木樹邨全邨沒有食水供應，導致全邨約4萬多名居民受到影響。水務署接報後，隨即派水車到屋邨供應食水，不少居民輪候取水。
4句鐘後陸續復供
至昨日凌晨約1時，全邨陸續恢復供水。水務署人員檢查區內供水系統，經初步調查後，相信事件因一水壓控制裝置出現問題引致。
水務署人員到場檢查及搶修。水務署人員到場檢查及搶修。
水務署人員到場檢查及搶修。
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