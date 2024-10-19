向新人索賄 地盤工頭工人被起訴

【本報訊】一名地盤「工頭」及一名建築工人向新入職工人索賄近10萬元，遭廉政公署檢控，二人將於下周一（21日）在西九龍裁判法院答辯。廉政公署表示，兩名被告涉嫌先後向該4名工人索取每個工作天500元賄款，以協助他們受聘。

涉案地盤為竹篙灣隔離設施 廉政公署前日落案起訴一名工程分判商前「工頭」及一名前建築工人，案情指，他們於新冠疫情期間在大嶼山一個社區隔離設施建築地盤工作時，涉嫌向4名新入職的釘板工人索賄及收賄共約9.8萬元，以協助該等工人受聘。其中一被告是呂宇山，52歲，正洪工程有限公司（正洪）前「工頭」；另一被告陳强，45歲，正洪前建築工人，同被控3項代理人索取利益罪名，而呂宇山另被控一項代理人接受利益罪名。

案情指，2022年3月至6月期間，案發時，正洪工程是大嶼山竹篙灣社區隔離設施建築地盤的模板工程分判商，負責提供建築工人。呂宇山當時是正洪的「工頭」，負責向正洪介紹工人，以及在該地盤監督包括陳强在內的多名釘板工人。

2022年3月，陳强介紹4名釘板工人到該地盤工作，每人日薪2,000元，由呂宇山負責監督工作，而呂宇山及陳强則要求其中3名工人每次發工資後向呂宇山支付賄款。3名工人因害怕被辭退，當每次獲正洪發放工資後，均向呂宇山支付賄款，共約6.6萬元。另外，呂宇山亦涉嫌向另一名工人收取賄款3.2萬元。