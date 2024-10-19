醫健：醫健寶庫：解讀人類基因組對公共衞生的影響

人類基因組被譽為身體的生物學「指南」，在生活和健康中扮演着關鍵角色。2002年完成的「人類基因組測序計劃」，為理解基因如何影響健康開啟新的途徑。許多疾病都與基因變異息息相關，例如，BRCA1基因的變異可能會增加患乳癌的風險、APC基因的突變與家族性遺傳性結腸癌有關等。此外，某些HLA等位基因與史蒂芬斯—強森症候群有關，這是一種由特定藥物引起的嚴重皮膚反應。

在香港，約4.5%的人口是東南亞缺失型地中海貧血症的變異攜帶者，而香港亦是世界上地中海貧血症發生率最高的地區之一。此外，東亞人比歐洲人更容易罹患系統性紅斑狼瘡（SLE），這也可能與種族之間基因組的差異有關。理解這些基因與疾病的關聯有助提早發現和預防各類疾病。隨着社會大眾對人類基因組的理解愈趨加深，個人化醫療的發展也在加速。醫生將來或許可以根據病人的基因組量身訂製治療方案，及更準確地識別容易感染某些疾病的群組，從而推動個人化的疾病預防措施，實現早期干預和疾病管理，提高預防效果並節省社會資源。