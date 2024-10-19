籌備新醫學院 冀明年底定案

【本報訊】立法會衞生事務委員會昨日進行《施政報告》政策簡報，當中提及成立「籌備新醫學院工作組」。有議員關注新醫學院的籌備工作及路線圖，醫衞官員表示，工作組有機會在本月進行首次會議，並於短時間內發出邀請，期望明年上半年收集建議書、年底前有決定。但他補充，要建成一所醫學院需時甚長，上一間建成的中大醫學院由討論至建成要十多年，而一個醫學生要接受6年培訓、一年實習，才能成為醫生，專科醫生再要多6年，故現時公院專科輪候時間過長問題難靠新醫學院解決。

現設的兩所醫學院的教學醫院分別位於港島及新界區，被問及新醫學院的教學醫院會否考慮設於九龍區，醫衞官員指，未來預計九龍區有關醫療需求不會大幅上升，甚至有所下降，而隨北部都會區人口會急速增長，醫療需求將會急升，因此希望將新醫學院的教學醫院設於北都，紓緩區內醫療需求。

強調檢討急症收費非加價 對於本地牙醫人手短缺，官員指政府有引入非本地牙醫，亦有不少市民北上求醫，預計10至20年後牙醫短缺會收窄，故未有考慮建立第二間牙醫學院。但議員陳凱欣認為，隨着香港人口愈來愈長壽，牙醫需求也會增加，牙醫短缺會進一步加劇，質疑當局專門成立工作組，卻不考慮一併處理牙醫學院申請，或會讓牙醫需求問題延續。

議員楊永杰就問及政府調整公院急症室收費的安排。官員強調，政府是檢討急症室收費，而非加價。港府希望將資源重點投放在重症、長期病患等有需要的病人身上，對濫用服務的病人增加收費，減少濫用情況。