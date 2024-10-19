外籍港澳居民申內地通行證 錄5.4萬預約

【本報綜合報道】國家移民管理局昨日表示，為非中國籍港澳永久性居民簽發來往內地通行證3個多月來，已有5.4萬人預約申請，目前預約申請量持續增長，審批工作按程序有序進行中。與此同時，持通行證來往內地人數不斷攀升，截至目前，持通行證出入境人員達5.3萬人次。

將推更多便利出入境政策 當局表示，「一卡在手、說走就走」已經成為非中國籍港澳永久性居民出行新趨勢，下一步會進一步全面深化出入境管理領域改革，創新推出更多出入境便利政策，服務大灣區建設，持續推動內地與港澳人員廣泛交往、全面交流、深度交融，支持港澳更好融入國家發展大局。

當局續說，今年以來，台胞來大陸旅遊觀光、學習生活、工作就業人數明顯增加，呈現「三個大幅增長」的趨勢，分別是台胞證簽發量、台胞入境人數，以及大陸定居台胞數量，當局將不斷創新優化往來台灣出入境管理政策措施，不斷深化兩岸各領域交流交往。

國家出入境管理局早前宣布，7月10日起為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發港澳居民往來內地通行證（非中國籍），因投資、探親、旅遊、商務、研討、交流等短期入境事由來往內地，本人可向當局委託的香港中旅集團、澳門中國旅行社遞交申請。香港約有27萬人符合資格。而在澳門，根據身份證明局數據，至去年12月31日，非中國籍澳門永久性居民約有1.95萬人。