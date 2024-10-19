迎萬聖節嚇嚇大家 太空館變巨型南瓜

【本報訊】本月31日就是萬聖節，為了響應節日氣氛，旅遊發展局推出「哈囉威香港」宣傳推廣，包括尖沙咀的太空館由昨晚起會化身巨型南瓜等不同的可愛應節造型，以及發光主題電車將於萬聖節舉行巡遊表演、南瓜雪糕車免費派發雪糕等，為市民及旅客送上一系列開心歡樂的萬聖節驚喜。

太空館3D光雕匯演由昨日起，每晚8時15分至10時30分期間，於太空館南面外牆、即面向藝術館位置亮相，配合節拍明快的音樂，太空館外牆將化身可愛幽靈，並換上5款具香港特色的造型逐一亮相，包括巨型南瓜 、巨型菠蘿包、DJ幽靈、銀河小子及蝙蝠先生。活動至萬聖節當晚、即本月31日結束。

香港美酒佳餚巡禮將於下周三起舉行，旅發局亦舉辦一項特別裝扮的活動，在下周六及日、即萬聖節前的周末，每日首300名以萬聖節主題造型入場的人士，只要於詢問處登記，即有機會每人獲贈兩張「品味券」，於場內任何攤位兌換食物或葡萄酒。此外，旅發局亦推出夜間美食攻略及餐飲着數優惠，供公眾參考。

發光電車巡遊 免費食雪糕 旅發局特設的發光主題電車，已於上周五起換上應節新裝，穿梭港島大街小巷，為萬聖節推廣助興；而南瓜雪糕車亦會一連兩個星期五及六晚上限定出現在銅鑼灣、尖沙咀及旺角。至於萬聖夜當晚，南瓜雪糕車將會在中環免費派發雪糕，發光主題電車亦會在港島舉行巡遊表演，一眾可愛「鬼怪」將於電車上與公眾見面。