維港罕見圓月照全城 市民駐足觀賞

【本報訊】本港雖已過了「寒露」節氣，但仍處在颱風季，天文台昨日示警，西北太平洋一廣闊低壓區會在未來數日接近香港，該低壓區將發展並接近呂宋以東海域，不過路徑仍存在變數。「秋颱」會否生成備受關注，而國際氣象預測的幾大電腦系統則顯示，該低壓區將進入南中國海。低壓區掩至前，本港正值一連3日的今年最大滿月，維港昨晚出現罕見的「圓月照全城」景致，吸引不少市民觀賞。

南海下周中或現秋颱 根據「歐洲中期預報中心」及人工智能（AI）天氣預測模式「伏羲」電腦預測，均顯示該低壓區將進入南中國海。上述兩項預測都顯示該低壓區將有機會持續發展，並在大約10月24日至26日左右穿越菲律賓呂宋島再進入南中國海，之後將在南中國海自東向西移動。不過天文台指出，目前低壓區路徑仍有變數。

至於前日出現的「獵人月亮」會連續出現3日，全球多地均能親眼目睹超級月亮的盛景。昨夜月亮升上半空，碩大的圓盤照亮了整個維港，吸引不少市民駐足觀賞。今次天文現象是由於月球繞地球公轉的軌道是橢圓形，形成月球與地球的距離時遠時近，而前日起的滿月時刻，恰是月球位於近地點時刻，最接近地球，而這時的月亮亦是今年最大的滿月。