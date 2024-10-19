去年截聽監控拘300人 逾半非目標人物
【本報訊】截取通訊及監察事務專員楊振權昨向立法會呈交《2023年周年報告》，執法機關去年因進行截取或其後的進一步行動而被逮捕的訂明授權目標人物共有111名，另因截取行動而被逮捕的非目標人物則有163名，合共274人。而因監察行動而被逮捕的目標人物有50人，非目標人物則有24，合共74，其中48人因所進行的截取及監察兩種行動而被逮捕。因此，在所有法定行動中的被逮捕者實際上共有300人。
去年當局批准全部1,111宗截取申請和46宗秘密監察申請。去年有76宗涉及法律專業保密權和兩宗涉及新聞材料的新呈報個案。當中有34宗法律專業保密權個案和兩宗新聞材料個案的行動在本報告期後仍繼續進行，其餘42宗法律專業保密權個案的檢討工作已經完成。
4宗異常事故 涉沒保存成果
此外，年報披露去年發生的4宗異常截聽事故，包括從一項截取行動中取得的部分截取成果，沒有按照規定保存，以供專員檢查，負責的執法機關的調查結論是，並無涉及別有用心或用心不良的情況，建議向該人員和其上司發出一項口頭勸喻。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：