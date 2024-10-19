去年截聽監控拘300人 逾半非目標人物

【本報訊】截取通訊及監察事務專員楊振權昨向立法會呈交《2023年周年報告》，執法機關去年因進行截取或其後的進一步行動而被逮捕的訂明授權目標人物共有111名，另因截取行動而被逮捕的非目標人物則有163名，合共274人。而因監察行動而被逮捕的目標人物有50人，非目標人物則有24，合共74，其中48人因所進行的截取及監察兩種行動而被逮捕。因此，在所有法定行動中的被逮捕者實際上共有300人。