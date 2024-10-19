宗教團體前主席涉呃資助 11‧15審前覆核

【本報訊】香港婦女基督徒協會前主席丘嘉熙涉嫌在舉辦政府資助的活動時，使用虛假收據及報價單申領開支，又在一個劇團兼職時詐騙3間學校支付活動費用，涉及款項共逾4萬元，因而被廉署起訴。丘嘉熙被控6罪，包括兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪、使用虛假文書副本罪及3項欺詐罪。案件昨在九龍城法院再訊。被告否認6罪。法庭將案排期11月15日進行審前覆核，被告續准保釋。

指騙3校活動費逾4萬 35歲被告丘嘉熙，為香港婦女基督徒協會前主席及新域劇團前兼職項目主任。被告被控於2020年2月至2021年6月期間，使用兩份載有虛假陳述的文件以誤導香港婦女基督徒協會，即一張收據，報稱一間畫室以1.2萬元售出80個畫框；及一份報價紀錄，報稱隨附的5張報價單均於被告購買畫框前取得，當中新域劇團提供的報價為1.5萬元。

被告另被控於2021年2月，使用一份虛假的新域劇團報價單副本，意圖誘使政制及內地事務局接受它為真確，以申領發還該互動劇場的影片拍攝及剪輯服務開支。

餘下3罪指，被告於2016年8月至2018年11月期間，向聖嘉勒女書院、聖公會何澤芸小學及佛教茂峰法師紀念中學訛稱，相關的戲劇活動會由新域劇團提供，並意圖詐騙而誘使該3間學校向她支付費用共逾1.7萬元。案件編號：KCCC 1177/2024