狎殺智障女惡毒殘忍 母監10年道士囚終身

自稱道士的男子5年前涉嫌以驅魔為由，用假陽具插21歲輕度智障女子的陰道，又把女子的頭撼向牆。女子最終倒斃在西貢龍尾村住所。道士被控謀殺及非禮，死者母親亦被指有份買假陽具，涉嫌協助或教唆道士非禮死者而被起訴。兩人不認罪受審，結果被陪審團一致裁定所有控罪均罪成，押後至昨日判刑。男被告依例判囚終身，女被告則被判囚10年。法官斥兩名被告行為惡毒殘忍，不道德兼不人道，形容是擔任法官以來見到最惡劣的案件之一，無法想像女被告作為母親，卻旁觀女兒遭受侵犯。

兩名被告分別是男子張子材，他現年54歲，控罪書上報稱為中醫；以及女子吳馬如賡，她現年57歲。張子材被控於2019年9月2日謀殺女子吳恩宇。他另被控於2019年8月1日至2019年9月2日期間的某日，在西貢龍尾村路龍尾村131號非禮吳恩宇。吳馬如賡則被控於2019年8月某日協助和教唆張子材非禮吳恩宇。死者終年21歲。承認事實提到，死者患輕度智障、聽力及言語障礙。

官斥不道德不人道 法官判刑時指，男被告以施行道教儀式為名，把假陽具插入女事主陰道，行為殘忍及不人道。而女被告不僅與男被告買假陽具，更旁觀女兒無助地遭受侵犯，形容罪責比男被告更惡劣。法官認為案中沒有減刑因素，最終就男被告面對的非禮罪，及女被告協助或教唆非禮罪，判兩人入獄10年，是有關控罪最高刑罰。至於男被告面對的謀殺罪，法庭依例判他終身監禁。

控方在開案陳詞指，男被告自稱是道士；女被告及她的丈夫是男被告的徒弟，死者吳恩宇是兩人的女兒。4人同住在龍尾村單位。2019年9月2日早上7時，執法部門接報指有人在單位暈倒。警員到場，發現死者倒臥在睡房睡床上，身上有多處瘀傷，現場有血漬。庭上播放警誡錄影片段，男被告說死者邪靈上身，他遂為她唸經燒衣，甚至在假陽具上寫符，再以此抽插死者下體，目的是破死者處女膜並驅邪。事件揭發前一日，死者遲起床又偷飲酒，故將死者的頭撼到牆上。

女被告在警誡會面中說，自2019年中開始，她見死者身有瘀傷。男被告說有用拖鞋等拍打死者，目的是「拍番啲唔好嘅嘢、唔好嘅能量出嚟」。她曾跟男被告一起到旺角買假陽具，男被告用以插死者陰道。控方傳召了道教專家李耀輝作供。李指，道教永不會用性方式做法事，表面看來男被告屬邪教，拒納其道士身份。案件編號：HCCC 159/2021