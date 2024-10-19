近7成乳癌患者壓力高 倡引入心理輔導

【本報訊】世界衞生組織將每年10月定為「國際乳癌關注月」，全球華人乳癌組織聯盟昨日發布一項調查，受訪的600多名乳癌患者中，有68%感受到中等至高程度的心理壓力，超過66%受訪者認為壓力來源與其病情有中至高的關聯，最令受訪者感到壓力是身心健康、至親離世、照顧家庭及經濟財務。

聯盟指，受訪者應對壓力時，大都會透過保持健康生活、休息或度假、運動等方式減壓，但患者仍然缺乏系統性的壓力管理策略和資源，會因壓力感無助。臨床腫瘤科醫生黃麗珊就指出，女性乳腺患者在社會角色和家庭責任上承受的壓力十分大，患者除了需要醫療支援，還需要心理和社會層面的全方位關懷。

外科專科醫生周芷茵認為，現時治療過程中有需要同時加強心理輔導、建立社區支持網絡、提供健康教育和壓力管理資源，從而改善乳腺癌患者的生活質素，幫助患者更好地應對病情。

籲設團隊解釋治療副作用 聯盟呼籲政府正視乳癌患者所需，引入專業的心理輔導，協助患者面對焦慮和壓力，同時設立心理輔導服務和社區支持小組，促進患者交流，讓患者互相支持。另外，醫療團隊亦應向患者說明乳腺癌的性質、治療選擇及相關副作用，幫助患者了解自身情況。