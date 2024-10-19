長期病患婦染類鼻疽 今年第19宗

【本報訊】類鼻疽為患社區，人及動物均會受影響。衞生署衞生防護中心昨日表示，本月10日至17日期間，再錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案，患者是一名有長期病患的59歲女子，她居於深水埗。今年以來本港已錄得19宗類鼻疽個案。中心提醒市民，類鼻疽可經受污染的土壤和水於颱風和暴雨期間及之後傳播，於颱風和暴雨期間，市民應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。

染病女子由10月5日起出現發燒及腹痛，至10月7日入住明愛醫院，現時情況穩定，她的臨床樣本經化驗證實帶有類鼻疽伯克氏菌。中心正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。今年本港發現19宗類鼻疽個案，去年則有17宗。

颱風暴雨易散播 中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但該病菌可存活於本地環境。在香港，類鼻疽屬風土病，本港每年均有人類感染類鼻疽個案。文獻顯示，感染個案較常出現於颱風或暴雨後，因颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會暴露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。中心提醒，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。