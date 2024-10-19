9猴子魂斷園區 疑翻土傳類鼻疽

獸醫監察動物狀況 稱無礙市民健康 香港動植物公園早前有9隻猴子先後離奇死亡，包括3隻屬極度瀕危的棉頂狨猴。港府昨日公布解剖化驗猴屍結果，指發現猴子器官組織有大量類鼻疽伯克氏菌，確認牠們死於類鼻疽菌引致的敗血病，估計與園區近日因工程翻起泥土有關。有公園遊人擔心會被傳染病菌。衞生防護中心則指事件屬單一事件，暫時對市民健康的風險不高。

工人維修喉管鞋沾污土 公園在周日首先發現有8隻猴子死亡，翌日再有一隻離世，包括一隻白臀長尾猴、一隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及4隻白面僧面猴。事隔5天，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，猴子的器官組織存有類鼻疽伯克氏菌，剛好公園10月初曾因應維修農舍附近花床底的喉管，曾翻開泥土，料因為哺乳動物區工人所穿的鞋曾沾有受污染泥土，並帶進農舍。

潛伏期約一周時間脗合 楊續指，類鼻疽在靈長類動物的潛伏期約一周，猴子病發日與翻土的時間脗合。不過，農舍泥土樣本化驗結果暫未發現該病菌。園區已關閉哺乳類動物區。他提到，一般類鼻疽不會人傳人或動物傳人，只會經泥土及水傳播，亦已安排人員測試有否感染，暫時未有人染病。

漁農自然護理署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗則說，猴子在甲型流感、猴痘、新冠病毒等檢測中均呈陰性，即沒發現相關病毒，亦沒檢出農藥及老鼠藥，但發現肝臟及脾臟異常及有大量細菌，最終證實染類鼻疽。薛提到，類鼻疽在亞熱帶地區常見，同地區動物都有因此病而死，本港亦有零星個案。是次死亡猴子均為外來品種，外國經驗顯示牠們較易染病。

不過，有到訪動植物公園的市民表示，雖然猴子表面上幾有活力，狀態不俗，但都會擔心被傳染；亦有遊人認為園區關閉後，猴子與人的距離較遠，不太擔心因賞猴而染病。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅則說，綜合漁護署的動物流行病學資料，相信今次事件屬單一園區、對動物發生的傳染病事件，暫時對市民健康的風險不高，大眾毋須過分擔心。

當局又指，涉事的農舍早前已完成全面消毒及清潔，環境上已經安全，足夠保護市民，並稱獸醫會監察動物的狀況，例如進食習慣、精神情況等，未來進行工程亦會更小心。