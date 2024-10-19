《文創藍圖》被催交 文體旅局稱快完成

【本報訊】文化體育及旅遊局局長楊潤雄在新一份《施政報告》指定項目指標中被點名，要求盡快提交《文藝創意產業發展藍圖》。其後政府又在立法會回應議員提問時，再點名提醒文體旅局勿「忘卻」責任。楊昨出席政策記者會上首次回應指，不認為被港府多次催促，又尷尬地笑稱可逐樣解釋，認為大眾要「實事求是」，相信政府只是借該局談論新成立的委員會與政策局分工。他又指《藍圖》的制訂工作已經差不多完成。

施政報告提及《藍圖》因應藝文界意見及經濟變化而未有如期公布，並稱政府已指示文體旅局局長必須盡快完成該工作，並會親自監察進度。在政策記者會上，楊提及《藍圖》的制訂工作已經差不多完成，但早前需大規模修改，正準備諮詢文化委員會，又指該局一直推動文藝發展，包括改組文創產業發展處及弘揚中華文化辦公室，強調會緊跟指示盡快完成《藍圖》工作。他有信心修改後的藍圖能指出香港文化及創業產業方向，幫助業界產業向前發展。

夜經濟無下文 效益惹疑 另外，去年政府大鑼大鼓地推動「夜經濟」，今年《施政報告》沒有着墨，相關活動網頁自6月起沒更新。被問到是否反映活動效益不似預期時，他指活動牽涉不同的部門，暫時未掌握情況，又說活動吸引港人外出飲食及消費，有助社會氣氛，相信200多項活動會帶來70多億元的額外的消費額。

至於為何需重新檢視改建香港大球場的方案，他指早前的建議包括減少座位至9,000個及興建緩跑徑，但隨着要發展盛事經濟，以及本港需場地舉行體藝文化活動，因此現時是時候檢討場地去向。