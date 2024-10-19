的哥學阿拉伯語惹議 當局：只冀懂簡單問候

【本報訊】新一份《施政報告》提出要開拓中東和東盟旅客客源，包括推動的士車隊提供阿拉伯語服務資訊。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，並非要求司機學習阿拉伯語，但的士司機如有興趣，也可以嘗試學習簡單的阿拉伯語，例如基本問候語如「多謝」等。他又指本港企業也可考慮在中東和東盟開拓商機。

倡增祈禱地方標示方向 鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊的建議，近日惹來的士界及社會熱議，有的士司機認為建議不切實施，認為提供英文資訊已經充足，亦有人指建議有助令該些旅客賓至如歸。丘應樺昨日在電台節目指本港與中東的交往日益頻繁，旅發局、機管局和酒店業界均會配合，包括提供更多配套，例如合適的祈禱地方，並標示穆斯林祈禱的方向等。

運輸及物流局則指，運輸署會鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務的資訊，例如透過車隊網頁或手機應用程式以阿拉伯語介紹車隊的士種類、收費模式等，以締造對中東和東盟旅客友善的環境，並非要求司機學習阿拉伯語。當局又指車隊的營辦商都有心做好的士服務，相信他們會積極考慮建議，既可方便中東和東盟旅客了解的士車隊服務，亦可為車隊帶來更多商機，達致雙贏。

運輸署早前於7月底向5名獲選的車隊牌照申請人發出有條件暫准通知，各獲選營辦商現正密鑼緊鼓地進行籌備工作，5個車隊將於明年陸續投入營運。