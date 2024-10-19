假學歷讀港大學 政府警告屬重罪

【本報訊】近期連環爆出內地生提交假學歷入讀本地大學，政府昨在《施政報告》措施記者會上指會嚴斥該些學生，指行使假學歷和假文件均為嚴重罪行，後果十分嚴重。他提到相關個案及協助申請的中介已轉交執法部門跟進調查，又指若證實行使假學歷的學生會留下犯罪紀錄，將來即使旅遊入境香港也有困難。教育局局長蔡若蓮昨亦指本港8所大學沒有委託任何中介，亦絕對沒有內部推薦或後門入學途徑。

教局指8大無委託中介 新一份《施政報告》宣布會在全球推廣「留學香港」品牌，又放寬非本地生比例至40%，以吸引國際學生來港。但本港各大學非本地生比例在去年經已上升，當中較多來自內地。對於相關比例會否設上限「封頂」，包括限制內地生數量。蔡若蓮表示，過去與院校溝通時已強調收生需因應教學空間及老師等情況作調節。

不過，蔡形容大學內較多內地生的情況是全世界的趨勢，但指各院校亦吸引不少其他亞洲地區學生就讀。她稱，院校均重視國際化，會努力向全世界推廣「留學香港」品牌，吸引更多境外及「一帶一路」等國家學生來港，又指交流生大部分來自歐美，強調會定時檢視非本地生限額的相關情況。

被問到「留學香港」與過去吸引非本地生的政策有何分別，蔡僅指會加大力度招生，期望建立新品牌下，院校之間有更多交流，公營及自資院校對外說清其角色，及如何優勢互補，學術及職專人才如何雙軌並行，吸引人才來港。