填補勞動缺口 3年吸1萬技工專才

【本報訊】針對本港人口老化及勞動力不足，政府昨宣布引入技術工種專才，3年之內提供一萬個配額，指做法已考慮本地青年的就業機會。此外，又會「禮賢下士」，主動邀請頂尖的領軍人才來港；又會在未來3年進行「留人才」措施，目標是每年挽留5萬人才，而對象是續簽成功的人士。

勞工及福利局局長孫玉菡指香港需要各種技術工人，有關人數目前約有40萬，然而現時本地技術性工人年紀偏大，中位數是50歲的同時，且有四成人是55歲或以上，加上欠缺新血、年輕人不願入行，若果政府甚麼也不做，2028年將有6萬個技術工人的空缺，勢必影響城市的運作，因此當局會集中吸引年輕、有專業技能的人才長期留港以補充有關的勞動力缺口。

他強調引入技術工種專才，跟補充勞工計劃是兩個不同層次的措施，指輸入外勞是按合約留港，約滿後不會成為港人。為填補技術工人的嚴重短缺，政府另設技術工人輸入計劃，為平衡本地青年人就業機會，初步構思是未來3年配額約一萬人。

目標每年挽留5萬人才 除了屬於中端人才的技術工種專才，他指香港亦需要頂尖領軍人才，然而他們未必有意申請來港，當局會秉持三顧草廬、禮賢下士的精神，主動邀請對香港未來發展至關重要的頂尖領軍人才來港發展。「留人才」方面，他指2025至27年的3年間，每年目標挽留5萬人才留港，而對象是續簽成功的人士。為了讓人才留港發展，人才辦將加大工作力度，舉辦更多的招聘會、國際人才論壇等。此外又會改革再培訓局，改變為副學士以下學歷提供培訓課程的做法，讓所有人都可以參與培訓。

至於在港就讀全日制非本地本科生參與兼職工作的限制，他指下月1日起會獲得暫免，措施料有近兩萬名全日制非本地本科生受惠，可為畢業後在港長遠發展做好準備，從而擴大香港的潛在人才庫。