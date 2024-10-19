失業率維持3% 12萬人冇工開

【本報訊】政府統計處昨日公布最新的7月至9月失業率為3%，與今年6月至8月的數字相同。失業人數（不經季節性調整）由6月至8月的122,300人，下跌至7月至9月的119,900人，減少約2,400人，但整體失業人口仍有11.9萬人。期內就業不足人數由47,500人下跌至46,000人，減少約1,500人，就業不足率維持於1.2%的水平。當局估計，短期內本港勞工市場仍維持偏緊。

勞工及福利局表示，7月至9月經季節性調整的失業率維持在3%的低水平，與6月至8月相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。總就業人數上升1,700人至3,710,200人。勞動人口大致保持平穩，為3,830,100人。失業人數下跌2,400人至119,900人。

勞工市場短期續偏緊 與上一個3個月期間相比，今年7月至9月各個行業的失業率變動不一，但變動幅度普遍不大。展望將來，局方指隨着經濟持續增長，整體勞工市場在短期內應會維持偏緊，儘管各個行業的就業情況或會因其業務表現而有所不同。