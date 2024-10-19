金管局5招救市 「適當地便利企業貸款」

【本報訊】中小企經營危如累卵，金融管理局夥銀行業昨再推5招支持中小企，其中兩招是逆周期緩衝資本（CCyB）比率即時減半至0.5%，騰出3,000億至4,000億元放貸；16家活躍於中小企貸款的銀行已在貸款組合中合共預留逾3,700億元的中小企專項資金。被問到這是否意味向中小企「放水」逾7,000億元，金管局副總裁阮國恒稱「此非用加減法計算」，但如要重新上調CCyB，銀行至少有12個月適應期，故上調機會較低，呼籲銀行放心支援中小企。

逆周期緩衝資本比率減半至0.5% 至於3,700億元的專項資金則是8月中成立的「中小企融資專責小組」商討得出，具上調空間，日後將因應中小企需要和發展，定期檢視和考慮增加規模。金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹補充，專項資金涉短、中、長期貸款，加上16家銀行佔中小企貸款市場份額九成，認為銀行可因應自身策略向中小企提供安排。

金管局又容許銀行提早實施《巴塞爾協定三》下對中小企貸款較優惠的資本要求，跟降低CCyB比率一樣，方便他們向中小企「開水喉」——適用中小企之全年銷售額上限，由一億元大幅提高至5億元，讓更多企業受惠，而銀行為他們批出逾1,000萬元貸款之資本監管要求也降低15%。

另一招是增加更多「部分還本」安排選項。金管局表示，銀行業「預先批核還息不還本」計劃去年起有序退出，但鑑於一些客戶「部分還本」安排明年初到期，銀行承諾以包容態度，按照審慎風險管理原則，容許相關客戶延長「部分還本」選項期限、提供更多不同還款比例和時限的「部分還本」選項，甚或「還息不還本」，安排適用於以個人名義敍做之的士、小巴及商用汽車貸款。

同時，金管局表示，銀行亦承諾推出更多信貸產品及服務，助中小企進行數碼化轉型或綠色轉型，如無抵押貸款、跨境貸款、具靈活還款期的信貸產品等；並且投放足夠人手及資源處理申請個案，盡早落實「中小企融資擔保計劃」下「還息不還本」安排及其他優化措施。

不過，金管局承認如何評估措施成效具困難，亦未有為銀行定出貸款指標。香港銀行公會則表示，業界將善用金管局釋放的逆周期緩衝資本，「適當地便利企業貸款」，協助有需要企業進行貸款展期或重整還款期等；公會亦會繼續透過主要商會接觸不同行業的中小企，介紹如何落實最新措施，聽取商界意見。