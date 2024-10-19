清盤呈請15年新高 3700億救命錢遲大到

中小企彈盡糧絕 銀行「焗」融資止血 本港經濟陷深淵！破產管理署昨日公布最新的9月份破產呈請及強制清盤呈請個案，破產呈請個案再多650宗，今年首9個月的累計破產呈請有6,699宗，較去年同期上升17.32%，創8年新高；同期的強制清盤呈請個案更多達555宗，是自2009年的金融海嘯後，近15年的新高。政府近日終於連環出手，繼施政報告延長「還息不還本」計劃幫助中小企後，金融管理局昨聯同銀行業再宣布5招紓緩資金流，包括16家活躍於中小企貸款的銀行已在貸款組合中合共預留逾3,700億元的中小企專項資金。有學者認為，上月清盤呈請激升料與疫後餐飲零售業數量大增，但市道未合乎預期所致，又指當局紓緩中小企資金流壓力的措施可解決燃眉之急。

根據破產管理署的數據，9月份的破產呈請及強制清盤呈請已較8月甚至7月呈下降趨勢，但若計算今年1至9月的首9個月數據，則發現破產呈請個案較去年同期上升約17%；法院發出接管或破產令的個案升16%，共有6,293宗；強制清盤呈請同期按年升28%，達555宗；法院發出清盤令的個案亦升25%，達330宗。其中，強制清盤呈請數量是自2009年後金融風暴時期以來首次達到500多宗，創15年來新高。破產呈請則是8年新高。

負資產3萬宗 稱風險可控 財金官員昨日出席電台時談到負資產情況，指現時負資產個案約有3萬宗，相對1998年約10萬宗低，脫供比例僅0.11%，認為物業市場風險可控，他又指「現時樓價已趨穩定」，「估計樓市已回復至供求平衡的狀況」。

政府高官昨日出席另一個電台節目時就指，香港經濟發展不差，預計全年經濟增長仍維持2.5％至3.5%，認為宏觀經濟仍然正面，但微觀經濟需要轉變。香港正經歷「轉變期」。

餐飲零售業 成清盤重災區 香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，今次破產管理署公布的數據中，強制清盤呈請算高，但與數以十萬計的中小企整體數量相比，清盤呈請的比例就「唔算好恐怖」。他解釋，企業有賺有蝕是常態，本港經濟仍然錄得增長，惟破產、清盤呈請上升，反映可能部分行業生意受到打擊。麥估計清盤數字有機會是因餐飲、零售業生意不佳所致。由於該行業在疫後如雨後春筍大幅增加，但生意額未達預期，近期又有「港人北上潮」，令行業大受打擊而「做唔落去」，而金融、進出口業生意就會較好。

談到金管局支援中小企的多項措施，他認為一定有幫助，可以讓有生存能力，但缺乏現金流周轉的中小企渡過難關。至於「生意好唔掂」的企業，就較難向銀行借貸，或會有機會要執笠。

商會倡降低利率 利息補貼 中華總商會歡迎措施，又建議當局探討進一步優化「中小企融資擔保計劃」，因應不同擔保產品，降低貸款利率或提供更多利息補貼，並考慮把相關擔保計劃恒常化。經民聯亦歡迎金管局與銀行的5項措施，期望措施及施政報告推出的政策能發揮「組合拳」作用，協助有資金需要的中小企業「不致斷水斷糧」，有充足的現金流重整旗鼓，打拚經濟。

廠商會則指，中小企佔全港企業總數的98%，在不明朗的內外經濟環境下，部分行業的復甦步伐緩慢，面對很大經營壓力，今次銀行業支援中小企的承諾，大大提振了中小企對營商的信心。但中小企推動升級轉型項目並非一蹴而就，希望銀行業界繼續聆聽業界需要，並因應市場最新情況，必要時增加中小企專項資金規模，為企業提供更適切和到位的支援。

破產管理署公布最新數據，今年首9個月破產、強制清盤呈請創新高。 政府預計本港全年經濟增長仍維持2.5％至3.5%。 破產清盤歷年宗數