撥亂反正：民主真的可帶來繁榮？

昨日提到，歷屆諾貝爾經濟學獎得主大多是男性、美國公民或在美國從事教學研究的外國人、與芝加哥大學有關連的右翼自由派學者、重理論輕驗證的宏觀經濟學家，以及美西方民主自由和市場制度的支持者。近年獲獎者及其學說更有愈趨單一化、吹水化和政治化迹象。

今年得獎的3位美國學者全屬男性，當中一人來自芝加哥大學，其宏觀經濟學理論完全脗合美西方的主流觀點，完美地集齊以上特質。根據諾貝爾獎公布，3人獲獎是為了表揚他們有關社會制度與國家經濟繁榮之關係的研究，顯示欠缺民主和法治制度的國家，即使經濟錄得增長也不會長久。

對於不少在港英殖民地時代成長、修讀過傳統西方經濟學的香港人，可能會覺得有關說法是理所當然。事實上，3人的研究正是基於歐洲的殖民歷史，試圖解釋為何同屬某國前殖民地的不同國家，有的在獨立後經濟發展蓬勃，人民生活富足，有的則長期貧困落後，即使曾經風光亦僅是曇花一現，不久便會出現經濟動盪和金融危機，以至引發革命和動亂，推翻原有的政治和經濟管治者。

類似理論早於上世紀六、七十年代的政治學出現，當年的經典成功例子，有奉行了英式民主和法律制度的美國、澳洲、日本和印度等，失敗例子為一眾非洲和南美洲國家。到八、九十年代亞洲四小龍經濟起飛，該理論曾被新加坡李光耀和馬來西亞馬哈蒂爾等人提出的「亞洲價值」論挑戰，但經歷金融風暴後又重新受到吹捧。

到近年，中國的政治和經濟崛起，成為了該理論的最大挑戰者。加上美西方經濟放緩甚或出現倒退，先後爆發了多場債務和金融危機，再次令人質疑民主制度是否長期繁榮的必要條件。明日再談。