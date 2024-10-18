冰鑑春秋：未成年也要上戰場？

台灣高中發放「戰時狀態青年服勤同意書」，徵求高中生同意參加戰時狀態後勤工作，甚至連未滿18歲的學生也列為徵詢對象，引發軒然大波。教育部先是否認有相關情事，當證據確鑿後，部長鄭英耀卻又說：「全民國防人人有責！」讓全台家長憂心，兩岸是否真的即將開戰？

去年預告《全民防衞動員準備法》修法，提議16歲以上的高中生需造冊納管，當時民進黨還信誓旦旦宣稱16至18歲高中生僅負責後勤補給救護，不會參與戰鬥。現在「戰時狀態青年服勤同意書」出爐，鄭英耀再次強調與戰爭無關，主要是讓高中生在自然災害如颱風、地震時，協助後勤工作，還表示若造成家長恐慌，願意道歉。

問題的重點根本不在於他要不要道歉，而是道歉完全沒辦法解決問題！台灣年年有颱風地震，何時聽過有人力匱乏到需要高中生協助支援？這擺明就是為了戰爭在做準備；而台灣就是個小島，一旦發生戰爭，全島都是戰場，就算高中生真的只負責後勤補給，難道子彈炸藥就會自動轉彎？加薩的聯合國救難人員死傷慘重，不就是最好的證明？民進黨政府一句「不會上戰場」的空話，又豈能令家長安心？

事實是，民進黨明明就是在美國命令之下，開始準備全民動員為戰爭作準備。既然如此，就應昭告天下讓大家心裏有個底，也應編列相關預算進行各項計劃。而民進黨除了造冊數人頭，其他相關配套付之闕如，很顯然就是兩頭騙，一方面欺騙美國台灣已做好準備，另一方面又要台灣人安心不會打仗，這種拙劣的手法難道有人會看不出來？賴清德帶着台灣火車對撞，卻沒真正拚命的決心，這樣惡搞下去，台灣只會付出更慘痛的代價。