橫眉冷看：政策矛盾 財困難解

特區行政長官剛發表新一份《施政報告》，大家都希望能從中看出香港的遠景與願景，但聽過整份報告，不少人都感到失望。《施政報告》宣讀期間，筆者與兩位朋友正在駕車途中，其中一人，20多年前就取得加拿大國籍，但她不打算到彼邦定居或終老，比較兩地的生活情況，還是決定留在香港，也支持特區政府。

車子在高速公路行走，沿途所見，不少新建的公共屋邨拔地而起，有些地方還要見縫插針，就算只有方寸之地，也建了兩、三座公屋。近年政府努力覓地，也努力建屋，大家固然覺得欣喜及安慰，但我們談着談着，卻禁不住憂從中來。要知道，大興土木建造公營房屋，要耗費大量公帑，早年的公屋建成後出租，大多還能做到收支平衡，但近年已經不行，房屋的營運支出大增，租金收入抵不上維護和管理的成本。一個公屋單位出租後，政府每個月都要補貼，新增公屋愈多，補貼的費用愈大，時長日久，便猶如無底深潭。

上述情況早在7、8年前已經出現，但那時候不打緊，香港樓市暢旺，政府賣地收益豐厚，庫房年年滿溢，但及至近年，情況已然逆轉。管治班子的政策自相矛盾，一方面壓抑樓價，使推出的新土地無人問津；另一方面，大量興建公營房屋，庫房用錢，猶如倒水一般。

我們的車子經過新界某處地方，我指着遠處的農地，向朋友們說，早前發展商寧可賠本，將這些土地免費贈予政府，事關他們對地產前景沒有信心，打過算盤後，發覺建樓出售太划不來，便索性割愛。到下車時，《施政報告》也讀到尾聲，面對香港當前的難題，似乎聽不出有何解決方案，我們3人也只能搖頭嘆息，默然而去。