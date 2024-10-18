強詞有理：行動最實際

美國政客的邏輯很奇怪，平時總是將「國家安全」掛在嘴邊，凡是來自中國的東西都被視為安全威脅，5G技術、智能手機、TikTok、無人機、電動汽車、碼頭起重機、太陽能產品、攝像頭，甚至連氣球、大蒜也不放過，簡直到了杯弓蛇影的地步。反而中國公開展示洲際彈道導彈的威力，對美國構成真正意義上的威脅，美國政客竟然集體沉默，五角大樓發言人還稱讚中方提前通報是「好事」。近日解放軍又舉行聲勢浩大的圍台軍演，一方面打擊台獨囂張氣燄，一方面展示區域拒止與反介入能力，老美也僅僅表示「嚴重關切」，沒有像過去那樣指手畫腳。

這再次說明一個道理，對付欺善怕惡的美帝，講道理是沒有用的，只有亮出拳頭，才能令對方放下傲慢。過去美國和中國打交道總是強調「從實力地位出發」，狂妄自大，盛氣凌人，而中方總想息事寧人，既不計較也不爭辯，有時候更是逆來順受。後來覺得這不是辦法，你愈想息事寧人，對方愈是咄咄逼人，所以近年中方明顯改變策略，不再一味忍讓，而是針鋒相對，甚至勇於亮劍。這一招果然有效，美國表面上依然不可一世，實際上已經露怯，在中方面前很少再提「從實力地位出發」。畢竟雙方實力此長彼消，美國已沒有資格居高臨下，中國也已不吃這一套。

說到底，世界處於百年變局，東升西降是大勢所趨，如果美國還不能認清現實，繼續靠所謂的絕對實力來處理大國關係，注定碰得焦頭爛額。有些美國政客和智庫出於偏狹心理和冷戰思維，不斷鼓吹「中國威脅論」，更以「修昔底德陷阱」來定位中美關係，這恰恰反映其內心的焦慮和惶恐，面對中國崛起，老美愈來愈沒有自信，自然愈來愈歇斯底里。其實中方早已表明無意稱霸世界，也無意挑戰或取代美國的地位，老美就是不相信，他們以小人之心度君子之腹，只能終日活在惶恐中。

無論如何，中國都會按照自己的方式和方向發展，不會因為美國的打壓而放慢腳步。美國政客和智庫至今還在叫囂對華採取更加強硬的制裁措施，簡直幼稚可笑。難怪有人說，美國政客和智庫的水平慘不忍睹。

講多無謂，行動最實際。既然老美喜歡鼓吹「中國威脅論」，中方不妨讓他們求仁得仁，切實感受一下甚麼才是真正的威脅。