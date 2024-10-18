龍吟虎嘯：不同狗腿子期盼不同

距離美國大選投票日不到3個星期，世界亂成一鍋粥，已經打仗的地方，戰爭正在擴大化；沒有打仗但一直有打仗苗頭的地方，局勢驟然緊張。這些已戰和未戰向何處去，似乎都在等待美國大選的結果，這是因為這些已戰未戰美國都有份兒，它是黑手和策劃者。

這些已打的戰爭，交手各方誰勝誰負、大打小打、長打短打，美國的擺弄是主要因素。俄烏戰爭，美國不挑唆根本打不起來，美國放棄支持基輔，烏克蘭立刻潰敗。巴以戰爭，是美國中東政策推行猶太復國主義方針實施的結果。去年10月7日戰事爆發，誰先打誰不重要，哈馬斯是否先動手不重要，山姆大叔對此是否有準備不重要，重要的是他一方面不能完全控制以色列，又心中暗喜在行動上支持以色列，縱容以色列把這場戰爭不斷擴大，幹掉哈馬斯後再幹掉黎巴嫩、敍利亞、也門這些伊朗系的武裝，最後打敗伊朗，這些都是要由美國說了算，以色列總理內塔尼亞胡再怎麼桀驁不馴，想在中東大戰中獲勝，還要靠美國。

東半球，朝鮮半島和台灣海峽也一直是美國布局戰爭的火藥桶，最近因為韓軍無人機滲透平壤事件點燃了火苗，北韓把朝韓接壤路段炸毀，韓軍在軍事分界線地區實施射擊反制。據報道，兩國前線均進入射擊狀況，開打一觸即發。台海這邊，解放軍展開了旨在全面大規模圍攻台灣的「利劍」軍演，如有需要，不用幾分鐘，解放軍即可將軍演轉為攻台，迅速斬首並拿下台灣。朝鮮半島和台灣海峽之所以有戰爭爆發的形勢和局面，全在於美國長期利用南韓、日本、「台獨」勢力當槍使，要打擊整垮中國和北韓，保住美國在亞太地區的稱霸地位。

對於俄烏之戰、巴以之戰乃至中東之戰，以及處在戰爭邊緣的朝鮮半島之戰、海峽兩岸之戰，山姆大叔將怎麼應對，要看賀錦麗和特朗普誰「榮登大寶」，前者比較「激」，後者比較「溫」，不同的狗腿子有不同的期盼。