坦言集：交戰難免

因伊朗與地方武裝用導彈和無人機襲擊以色列，以國的空防系統無力抵禦，美國特地宣布提供薩德（THAAD）反彈道導彈的空防系統，以增強以色列與伊朗作戰的能力。同一天，美國政府故意洩漏一封國務卿與國防部長聯名給以色列國防部長與戰略事務部長的信，要求以國在30天內扭轉加薩地區嚴峻的人道主義情況，否則的話，會引用美國的法例，暫停對以色列現有的軍事援助。

美國同一天向外宣布這兩件事，一是對以色列的進一步軍事援助，以增強它對伊朗戰鬥的能力，支援與伊朗開戰。另一是相反的要求，希望扭轉以色列對加薩正在進行的種族清洗，以停止提供軍援作威脅，因為以色列高度倚賴美國的軍事援助，恐嚇似乎十分嚴重。但前者即時進行，後者有30天的寬限，過了30天會怎樣停止軍援並不清楚，可能屆時再伸延寬限期，爭執糾纏下去變成執行無期，這明顯地不過是緩兵之計，目的不是對以色列施加壓力，也不是關切加薩的人道危機，而是為民主黨在11月的總統大選爭取選票。大選完結後，對以軍的警告將失去政治價值，便可以用各種藉口，甚或不聲不響地就把警告消除，餘下的還是不斷加強對以色列的軍援，讓以色列魚肉中東各國。

美國提供以色列薩德空防系統，可以有兩重看法。

該系統應比以色列現有的空防設備更為先進，但每套系統只有48個反空導彈。該系統沒法截擊伊朗的高超音速導彈，如果伊朗一次用上幾百至一千枚導彈攻擊，根本無法全部攔截，防衞的能力有限。可是系統有100名美軍負責操作，在戰爭中，伊朗的導彈可能將他們炸死，由此會否啟動美伊大戰呢？美國在以色列還有其他軍事基地，也有駐軍，美國卻宣稱沒有軍兵在以國境內，他們的存在是秘密非法，因此，若伊朗或其地方武裝將他們炸死，美國會秘而不宣；但這100名操作美軍是公開地入境，若被炸死，不能隱瞞，這就帶來美國會否因此與伊朗公開衝突以作報復的問題。

以色列是歷來美國軍援最多的國家，關係特殊，危急之時必然出兵救助，前有侵略伊拉克的例子，而猶太人在美國社會及政軍勢力強大，以國勢危便必然使美國傾全力相救，這便沒法不與伊朗交戰了。

無論美國是否心甘情願，以色列是決心將之拉下水，美伊之戰不易避免。