7旬小巴司機煞唔切掣 過路婦捱撞昏迷命危

火炭及大埔兩女子捱車撞一人命危！昨日早上，一名中年婦人在火炭黃竹洋街橫過馬路期間，遭一輛懷疑收掣不及的專線小巴撞倒，婦人重創昏迷，經送院搶救後危殆。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」，拘捕小巴的七旬司機。另外，昨早一名中年女子在大埔工業邨懷疑突然橫過馬路，遭一輛駛至的客貨車撞傷倒地，幸她僅手腳輕傷，經送院救治後沒有大礙。

昨日早上約7時30分，一輛來往火炭穗禾路及港鐵沙田站的69K專線小巴沿穗禾路行駛，當駛至與黃竹洋街交界一迴旋處時，司機懷疑收掣不及，小巴撞倒一名橫過馬路的姓陳（54歲）婦人，陳婦頭部及身體多處受傷，當場倒地昏迷。救護員接報趕至，即場替陳婦急救並由救護車急送沙田威爾斯親王醫院，經搶救後情況危殆。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」，拘捕姓葉（70歲）小巴司機，並把他帶走扣留調查。

大埔工業邨 貨Van撞傷女途人 另外，昨日清晨約6時30分，一輛客貨車駛至大埔工業邨大順街6至22號對開，一名姓吳（53歲）女子懷疑突然走過馬路，姓蔡（65歲）司機懷疑收掣不及，導致客貨車撞倒吳女，她手腳受傷倒地，有途經市民赫見發生意外，慌忙協助報案。救護員接報趕至，發現傷者清醒，替其敷治包紮後，再由救護車把她送院治理。蔡沒有受傷，留在現場協助調查。

不少網民對火炭小巴撞傷途人議論紛紛，惟誰對誰錯各持不同意見，有人直斥「行人胡亂過馬路」、「應該要告行人不小心」、「有其他行人過路設施！傷者都係行出馬路？罔顧其他道路使用者危險導致交通意外」。另有人則批評，「瘋狂小巴」、「呢班亡命小巴佬，穗禾路呢個迴旋處次次見佢哋都係衝住落，視地下條讓線如無物」。