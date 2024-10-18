迷暈口交指插肛門 牧師性侵6男囚6年半

任職兒童之家 官斥濫用信任 身兼「兒童之家」牧師的英語男導師，被指相約男學生到酒店，藉故讓男生服用以「補肝藥」為包裝的安眠藥。當男生昏睡時，他即趁機摸男生下體，為男生口交，又不忘拍片留念。執法部門調查期間，揭發這名男導師曾以類似方式，向另外5名男子落藥性侵。涉案導師昨於高院承認施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、非禮等24罪，被法官胡雅雯判囚6年半。法官斥責被告濫用事主信任，如掠食者般有預謀犯案。

現年51歲被告蔡健鏗，昨承認7項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪、16項非禮罪和一項管有兒童色情物品罪。本案6名事主年齡介乎18歲至24歲，案發於2020年5月至2021年8月。案情指，被告是其中一名事主Ｘ的英語導師；事主Ｙ、Ｚ和Ｔ是被告於「兒童之家」擔任牧師時認識；事主Ｕ和Ｖ是被告於教會活動認識。被告與眾事主一直保持聯絡，疫情期間，不時邀請他們到住所或酒店過夜。

酒店見面非禮兼拍片 據案情指，被告和Ｘ於2020年11月在酒店見面，期間被告將包裝成補肝藥的安眠藥交予Ｘ服用。Ｘ昏睡後，被告趁機為Ｘ口交。及後，被告以類似手法再兩度性侵Ｘ。Ｘ最終揭發事件並報案。被告隨即被捕。警員搜屋發現被告於2020年5月至翌年8月期間性侵6名事主的片段。被告性侵Ｙ、Ｚ、Ｔ、Ｕ和Ｖ的手法大致相同，即邀他們到酒店或住所過夜，訛稱安眠藥為護肝解酒丸，他們不虞有詐服用，被告即趁他們熟睡時性侵，包括口交、親吻腳趾，嘴唇和額頭、觸摸臀部及陽具，並指插肛門，期間拍片留念。被告在警誡下承認用錯方法尋求滿足。

有事主視被告為父親 法官判刑時提及，除Ｘ之外，其餘5名事主都是來自破碎家庭。當中事主Ｔ視被告為父親，事後更患上創傷後壓力症，事主Ｙ因事件失去自信。法官斥責被告濫用事主信任，重複犯案，考慮到被告認罪、量刑整體性等因素，判處被告就24罪入獄6年半。案件編號：HCCC 197/2023