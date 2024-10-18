醫健：職場健康：參加「第二十五屆建造業安全大獎」 分享良好的職安健實踐 月底截止報名

職業安全健康局聯同多個政府部門、機構、商會及工會合辦「建造業安全推廣活動2024」，旨在提醒建造業內各階層員工注重工作安全和健康，共同推動建造業的職安健文化。今年的主題為「高處及離地工作安全」、「吊運工作安全」和「電力工作安全」。今屆的「第二十五屆建造業安全大獎」新增「險失事件報告及最佳實踐獎」和「職安健模範電工」。機構可同時報名參加「護心機構大獎」，鼓勵前線員工關注心腦血管病風險，推動他們建立健康生活模式。