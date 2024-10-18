未達能源效益 8產品禁在港供應

【本報訊】機電工程署昨日根據《能源效益（產品標籤）條例》，將4款緊湊型螢光燈（慳電膽）、一款洗衣機及3款電磁爐從《條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。相關產品的測試結果未達相關的能源效益及/或功能特性表現。機電署已根據《條例》向相關進口商發出通知書，進口商會於報章刊登通告，通知市民有關產品會停止在本港供應。

包括慳電膽洗衣機電磁爐 涉事慳電膽包括兩款「陽光」的3U-06 11W E27 6400K和3U-06 11W E14 6400K、「Smart Design」的3U-06 11W E27 6400K及「佳之選」的3U-06 11W E27 6400K。進口商皆為麗影有限公司。禁止在港供應的洗衣機是「湯笙」的TM-FW1280，由譽力電業貿易有限公司進口。

3款電磁爐由3個不同的進口商負責，產品分別是金樂電器有限公司進口的「金樂」GW-IH2800；高端有限公司的「ASKO」HI1355G；及億世集團有限公司的「ecHome」的IDC2010T。

機電署負責按《條例》實行強制性能源效益標籤計劃，並定期挑選表列型號的產品進行能源表現監察測試，以查核有關產品是否符合向機電署遞交的能源效益及功能特性表現。