東呼即應：手足口病豈止襲幼童 緊密接觸成人都會中

酒精未必夠消毒 東呼即應教避伏 本港手足口病活躍程度近期持續上升，主要集中於幼稚園及幼兒中心及小學；而截至10月9日已有309宗院舍爆發個案。有醫生向《東呼即應》表示，手足口病傳染性高，主要透過一些間接接觸或飛沫傳播為主，潛伏期大約3至7天，小朋友個人衞生未必做得好，一些遊玩設施如波波池等未有足夠消毒，就有機會出現間接接觸傳播。有家長指，如果小朋友患上手足口病，就會請假留在家中，待完全康復才上學。

做好清潔 避免飛沫傳播 感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，手足口病傳染性高，潛伏期大約3至7天，它有機會在病人的飛沫、鼻涕、口水等液體裏，亦有機會存在於糞便。主要透過一些間接接觸或飛沫傳播為主，所以很容易影響小朋友。林解釋，因為小朋友的個人衞生意識較差，一些小朋友的遊玩設施，例如波波池等，大家摸來摸去，又未必有足夠消毒，就有機會造成間接接觸傳播。其實成人亦可以感染手足口病，通常是一些跟小朋友有緊密接觸的人，例如家長或幼稚園老師，較容易有機會感染手足口病。

林醫生稱，手足口病可以由不同型號的病毒導致，所以一個病人在一個季度，有機會感染多於一次手足口病，其病徵主要像一般急性病毒感染，多是發燒、肌肉痛及疲倦。開始發燒後一至兩天，口腔或嘴唇有機會出一些紅疹，之所以稱為手足口病，因為那些紅疹也可能會出現在手和腳，開始時只是一些紅點，其後慢慢演變成一些細小的水泡。

發燒出疹有水泡須留神 手足口病通常由腸病毒引起，其中一種是EV71（腸病毒71型），其感染機會率會高一點，間中有些地區的手足口病就是由EV71病毒爆發，EV71致病性較高，有機會造成腦炎或其他併發症。衞生防護中心提醒，由於酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，酒精搓手液不能代替梘液潔手，如病童受感染應留在家中，直至發燒及紅疹消退及所有水疱結痂後才回校上課。

手足口病主要影響小朋友，家長何女士指細女曾感染手足口病，當時發高燒、手、腳、嘴、舌頭及喉嚨都生了「水泡」，最後服用數劑中藥後才康復。家長陳女士認為，如果小朋友患手足口病，就會請假留在家中，等他完全康復才上學。家長黃先生稱，只好自己保障個人衞生，要多洗手勤洗手，如果有病就不要上學。