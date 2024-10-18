再就業招聘會 津貼吸引求職者

【本報訊】勞工處昨日起一連兩日舉辦再就業津貼試行計劃招聘會，提供逾2,500個職位空缺。求職者中有人因傷停工；有退休求職者希望找份休閒工作打發時間；也有人受津貼吸引，重新找一份工作。勞工處表示，計劃推行約3個月，已經有超過兩萬名參加者，中高齡人士於就業方面有很大優勢，相信有關計劃亦可以令僱主受惠，達相輔相成效果。

工傷痊愈退休人士申請 近60間不同行業機構，在灣仔修頓場館進行招聘，約八成為全職空缺，過半數職位毋須相關工作經驗。大部分月薪介乎11,000元至24,000元，不少市民希望找到適合的工作。陳女士表示，津貼十分吸引便前來求職，坦言「拎5,000元津貼都好啊，好吸引」。她表示以前任職機場健康助理，其後做了大約5年的兼職侍應工作，不過因為手指發炎故辭職。她指津貼是應徵的誘因，想應徵保安，但「唔知人哋請唔請」，所以甚麼類型的工作都會嘗試應徵。

有已失業5個月的求職者前來了解，現年逾60歲的陳女士指，「我想睇睇邊啲工作適合自己」，以前在服飾店任職兼職銷售員，希望繼續從事零售工作，但坦言「想做零售但市道唔好」，故現時不是零售工作都會考慮，並指「希望時薪起碼有60蚊」。她補充，到場應徵工作，才知道政府推出津貼計劃，會打算申請，直言「呢段時間無咩做，都是食老本」。

退休公務員張先生指，現時已經任職兼職保安員，他坦言「自己除了私人事業外，都想再搵一啲兼職工作」；他亦幫朋友留意有相關資訊。被問到為何想做保安員，張先生則指，於一些退休人士來說，無論高學歷抑或低學歷，只要願意做及學習都可以做，而且比較容易上手，當然身體體能不能太過差。