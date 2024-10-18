港6歲女名揚 畫作獲印歐洲郵票

【本報訊】「歐洲的喜悅」國際兒童青少年繪畫創作大賽，在每年七月接受來自全球4歲至18歲的青少年及兒童投稿參賽，揀選出色的佳作。歐洲塞爾維亞首都貝爾格萊德及貝爾格萊德青少年兒童文化中心，在來自22個國家的1,125份參賽作品中揀選了8幅得意之作，並且印製成郵票小全張發行。來自香港6歲女童在逾千位參加者中脫穎而出，以一幅「小鹿賞花」畫作被挑選印製成郵票，並將在十月正式推出。

姓名與作品主題俱有「鹿」

來自本港畫室博藝堂的6歲女童房鹿姬，憑其作品在比賽中得到個人第一名。而作品再在另一評審中獲選印製成郵票小全張，她的名字中也有「鹿」一字，令她覺得很有親切感，亦感到額外高興和興奮。「小鹿賞花」以簡單但柔美的線條，描繪了可愛的小鹿被野外小花吸引，不禁探頭感受花香，啡黃色的鹿身與七彩繽紛的小花形成強烈對比，令人眼前一亮，彷彿畫出花的幽香。